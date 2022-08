Blackout an der Flasche

Francois Szivos ist seit 2017 mit seiner Vinothek am Altenberger Marktplatz. Seine gastronomische Laufbahn begann im Elsass bei Philippe Gaertner. Mit dem Valkenhof in Coesfeld schaffte er es mit Küchenchef Pascal Levallois in nicht einmal einem Jahr zum Michelin-Stern.

Foto: Axel Roll