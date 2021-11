Sarah Gräber, Abteilungsleiterin bei Wessling, und Torben Schierhorn, Sachverständiger, blicken zuversichtlich auf die Erweiterung der Angebote am Standort in Hamburg.

Das Altenberger Unternehmen Wessling erweitert seine Angebote am Standort in Hamburg: Bisher konzentrierte sich das internationale Beratungs-, Analytik- und Prüfunternehmen dort auf Beratung und Entwicklung in den Bereichen Geologie, Bauschadstoffe und Altlasten. Ab sofort wird das Portfolio um analytische Dienstleistungen für Boden, Abfall und Wasser erweitert, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma. Dafür wurde der Standort Hamburg flächenmäßig mehr als verdoppelt – für Wessling ein wichtiger Schritt, um auf die zunehmenden Kundenanfragen im Raum Hamburg noch besser reagieren zu können, so das Unternehmen weiter.

Bauschadstoffe

Den Standort Hamburg hat Wessling im Jahr 2008 eröffnet, seither sind die Leistungen zu Geologie, Bauschadstoffen und Altlasten im norddeutschen Raum sehr gefragt, so dass der Standort in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. „Das führte dazu, dass der Platz in unseren Räumlichkeiten bereits zweieinhalb Jahre nach dem letzten Umzug wieder knapp wurde”, erklärt Abteilungsleiter Timo Labitzky. „Für uns war es daher ein echter Glücksfall, dass wir nun die Möglichkeit bekommen haben, im gleichen Gebäude zusätzliche Flächen anmieten zu können.”

Kundenbindung

Durch die zusätzliche Präsenz in Hamburg kann Wessling den Kunden künftig die Probenahme und Probenlogistik kosteneffizienter anbieten sowie neue Kunden vor Ort besser erschließen. „Neben unserem breiten Analysespektrum und jahrzehntelanger Expertise im Bereich der Umweltanalytik, ist eine der größten Stärken von Wessling schon immer die enge persönliche Kundenbindung gewesen”, erklärt Kai Dexheimer, Head of Business Unit Water, den strategischen Schritt.