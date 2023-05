Brand in Montagehalle bei Schmitz Cargobull in Altenberge

Bei Schmitz Cargobull in Altenberge hat es am Dienstagmittag gebrannt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Hunderte Mitarbeiter mussten daraufhin ihre Arbeitsplätze verlassen.

Am Dienstagmittag kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Brand in einer Produktionshalle des Unternehmens Schmitz Cargobull in Altenberge. Laut Franz Klose, dem kommissarischen Leiter der Altenberger Freiwilligen Feuerwehr, brannte eine Filteranlage in einer Anhänger-Montagehalle. Die Brandursache ist noch unklar und soll nun ermittelt werden.

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer die ganze Filteranlage erfasst. Wir haben deshalb Vollalarm gegeben“, erläutert Klose. Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Montagehalle sowie aus umliegenden Verwaltungsgebäuden mussten raus und anschließend auf dem großen Firmengelände warten, bis die Feuerwehr die Halle wieder freigab.

Das sei sehr vorbildlich abgelaufen, Klose sprach von einem „eindrucksvollen Bild“, wie hunderte Mitarbeiter ruhig und gesittet die Halle verließen. Der Vollalarm – und die damit verbundene Evakuierung – seien sicherheitshalber ausgerufen worden, „wir haben tagsüber ja nicht ganz so viele Einsatzkräfte, auf die wir zurückgreifen können.“

Hallendecke überprüft

Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen und 26 Feuermehrmännern und -frauen vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Nachdem die Filteranlage gelöscht war, „haben wir die Maschinen darunter abgekühlt“, damit diese keinen Schaden nehmen, so Klose. Mit einer Wärmebildkamera wurde auch überprüft, ob das Dach der Montagehalle in Mitleidenschaft gezogen wurde. „Da war alles unbedenklich.“

Das Feuer war schnell unter Kontorlle. Gegen 13:30 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. Die Mitarbeiter konnten daraufhin wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Das weitere Abkühlen und die Nachversorgung der Maschinen übernahm laut Klose Schmitz Cargobull.