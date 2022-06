Bremsendefekt stoppt die RB 64

Wer am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr in Altenberge den Zug in Richtung Gronau bestieg, hatte nur eine ganz kurz Fahrt: In Höhe des Bahnübergangs der Firma Otto Keller stoppte der Zug. „Die Bremsen hatten sich festgesetzt“, sagte Guido Roters, Leiter der Altenberger Feuerwehr. 15 Kameraden waren ausgerückt, um Hilfe zu leisten.

