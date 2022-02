Nach Sturm: Buchen werden erneut untersucht

Am Montagmorgen beseitigte ein Fachfirma aus Nordwalde die letzten Reste der Buche, die auf ein Haus an der Buchenallee gefallen war.

Dem älteren Ehepaar an der Buchenallee steckte am Montagmorgen der Schreck noch in den Gliedern: Sie schauten durch das Fenster, als eine Fachfirma aus Nordwalde die Reste der Buche, die am Freitagabend in den Vorgarten und zum Teil auf das Flachdach gefallen war, beseitigte. „Glücklichweise ist uns nichts passiert“, so die beiden Altenberger.