Car-Sharing an der Krüselstraße

Schon in Kürze startet erstmals in Altenberge ein E-Car-Sharing-Angebot: Die Gemeinde konnte das Unternehmen Wuddi aus Münster gewinnen, für einen Zeitraum von zunächst zwei Jahren ein elektrisch betriebenes Fahrzeug an der Ladesäule Krüselstraße 8 zu platzieren. „Ich gehe davon aus, dass der Bedarf da ist“, sagte Bürgermeister Karl Reinke während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klima-, Arten- und Umweltschutz, Mobilität.