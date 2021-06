CDU fordert Finanzierungsplan

Eigentlich sollten die Kommunalpolitiker am Montagabend der Entwurfsplanung des Büros Farwick und Grote für die neue Grundschule zustimmen. Doch die Entscheidung wurde vertagt. Letztendlich wird der Rat am 28. Juni das weitere Vorgehen beschließen. Der Grund: Die CDU möchte zunächst von der Verwaltung wissen, wie das Projekt konkret finanziert werden soll. Dazu fehlen ihr bisher genaue Zahlen.

„Die Kosten gehen ins Uferlose“, so Hubert Terwey (CDU) während der Diskussion über die Finanzierung der neuen Grundschule. Er werde, so seine Ankündigung in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Montagabend, dem Vorhaben nicht mehr zustimmen. Eigentlich sollte der Entwurfsplanung des Büros Farwick und Grote am Montag grünes Licht erteilt werden. Doch die Entscheidung wurde vertagt. Letztendlich wird der Rat in seiner Sitzung am 28. Juni das weitere Vorgehen beschließen.

Keine Grundlage

Hubert Terwey geht derzeit von Kosten in Höhe „von mindestens 21 Millionen Euro“ aus. Das Thema Finanzen hatte die CDU zur Diskussion gestellt: „Ich kann nicht einen Auftrag erteilen, wenn ich nicht weiß, wie die Finanzierung aussieht“, sagte Christian Germing (CDU). Er vermisse von der Verwaltung eine „klare Finanzierung“. Bisherige Antworten seien nicht mehr als „Wischiwaschi“, beklagte sich Germing. „Auf dieser Grundlage können wir nicht 17,5 Millionen Euro vergeben.“

Bürgermeister Karl Reinke hatte wenig Verständnis für die Diskussion. Da beispielsweise noch nicht feststehe, in welcher Höhe Fördermittel fließen, könnten auch noch keine exakten Kosten genannt werden. Aber: Kämmerer Stephan Wolff habe ihm versichert, dass die Schule „bis zu 19 Millionen Euro zu finanzieren“ sei. Des Weiteren, so Reinke weiter, müssten derzeit noch die Kosten für einige Gewerke ermittelt werden.

Fördermittel

Matthias Große Wiedemann (CDU) sieht es als „Pflichtaufgabe der Gemeinde an“, einen Finanzierungsplan vorzulegen, bevor das Großprojekt jetzt endgültig auf den Weg gebracht wird. Große Wiedemann: „Wir wollen natürlich die neue Grundschule, aber auch eine gesicherte Finanzierung.“ Konkret möchte die CDU wissen, wie sich die Kosten für die Grundschule in den Haushalten der Gemeinde niederschlagen. „Finanzieren wir über 30, 40 oder 50 Jahre?“, fragte Große Wiedemann. Und: Was ist mit den Erlösen aus Grundstücksverkäufen vom Bahnhofshügel?, fragte Große Wiedemann. Ob diese in die Finanzierung der Grundschule miteinfließen, darauf erhielt die CDU am Montagabend keine Antwort.

50 Jahre?

Auch die FDP hat ein Blick auf die Zahlen geworfen. „Wir sind für eine moderne Schule“, sagte Wim Heimbeck. „Aber die Kosten müssen im Rahmen bleiben“, so der Freidemokrat weiter.

Zwar müsse „auf die Kosten geachtet werden“, sagte die Grünen-Fraktionssprecherin Ursula Kißling. Aber jetzt müsse es weitergehen und die Planung dürfe „nicht blockiert werden“.

Die CDU suchte bereits nach Einsparmöglichkeiten: Die geplante Umstellung der Beleuchtung in der Borndalschule auf LED hält Christian Germing für wenig sinnvoll, da es sich erst nach 30 Jahren rechne. Zwar ist für Ronald Baumann (SPD) „die Finanzierung ein wichtiger Punkt“, aber mit der LED-Beleuchtung werde auch ein „Zeichen gesetzt“. Über dieses Detail jetzt zu diskutieren, hält Baumann zudem für „überflüssig“. Dem entgegnete Germing allerdings vehement: Eine funktionierende Beleuchtungsanlage auszutauschen, „ist vollkommen widersinnig“.

LED-Beleuchtung

Zudem stellte Hubert Terwey die sogenannte Mischküche infrage, die mit erheblichen Folgekosten verbunden sei. Er rechne alleine mit Personalkosten von 120 000 bis 150 000 Euro pro Jahr. Für Bürgermeister Karl Reinke ist die geplante Küche dagegen „auf jeden Fall zeitgemäß“. Die Gemeinde habe die Chance, „die Kinder mit gesundem Essen zu versorgen“. Die Küche sei „solide geplant, nicht zu klein und nicht zu groß“.