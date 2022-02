CDU lehnt Grün-Rote Pläne zum Bahnhofshügel ab

Das geplante neue Wohnquartier „Bahnhofshügel“ ist am Montag (7. Februar) wieder Thema in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit. In einer Stellungnahme begründet die CDU-Fraktion, weshalb sie die Aufstellung des Bebauungsplanes „Bahnhofshügel Teil II“ ablehnen wird.

Die CDU wird am Montag in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes „Bahnhofshügel Teil II“ stimmen

Was passiert mit dem Bauprojekt am Bahnhofshügel? Im Bauausschuss am kommenden Montag (7. Februar) könnte die Entscheidung aus dem Ausschuss für Klima-, Arten- und Umweltschutz, Mobilität von vor knapp zwei Wochen gekippt werden.

Denn im Bauausschuss haben CDU und FDP die Mehrheit, die zuletzt schon gegen die geplante Bebauung gestimmt haben. Im Klimaausschuss haben Grüne und SPD die Mehrheit. Die Christdemokraten wiederholen nun in einer Pressemitteilung ihre Kritik an der aktuellen Planung.

Grünanteil

Diese sei „meilenweit von unserem Ursprungskonzept und Vorstellungen entfernt“, so die CDU-Fraktionsspitzen Benedikt Schulze Hülshorst und Matthias Große Wiedemann in der Pressemitteilung. Der öffentliche Grünanteil sei ausschließlich zu Lasten der Einfamilienhäuser von 13 auf 25 Prozent erhöht. Insgesamt sollen 29 Mehrfamilienhäuser (mit über 180 Wohnungen) bei gerade einmal 34 Einfamilienhäusern am Bahnhofshügel entstehen.

Der hohe Grünanteil würde zudem viel Geld kosten: Fehlende Einnahmen aus der Baulandvermarktung; Kosten für die Planung der Parkanlage (geplant 65 000 Euro); Kosten für die Errichtung (geplant 1,8 Millionen Euro.), bis hin zu den jährlichen Kosten für die Unterhaltung der Parkanlage.

Kriterien

„Im gesamten Prozess haben wir unsere Bedenken zu dieser neuen Planung dargelegt und begründet. Auch die Planer haben sich kritisch zur Umsetzungsmöglichkeit aller von Grün-Rot aufgestellten Kriterien geäußert. Wir haben in mehreren Gesprächen mit den anderen Parteien Vorschläge und Kompromisse unterbreitet. Leider ohne Erfolg. Unsere Anregungen werden ignoriert.“ Kritik sei nicht erwünscht. Auch bei reduziertem Grünanteil entstünde ein großzügiger, durchgängiger Grünzug – mit Spiel- und Aufenthaltsflächen – vom Friedhof bis zum Lidl. „Unsere Kompromissvorschläge sehen eine Reduzierung des Grünanteils auf unter 20 Prozent und die Reduzierung auf maximal 20 Mehrfamilienhäuser vor.“ Die somit „gewonnenen“ Baulandflächen sollen für den in Altenberge stark nachgefragten Einfamilien- und Doppelhausbau genutzt werden. „Das Verhältnis zwischen Einfamilien- und Mehrfamilienhaus und auch die soziale Struktur halten wir dadurch für ausgewogener.“

Vorschläge fehlen

Zudem fehle der CDU noch gänzlich der Verwaltungsvorschlag und die Beratung über ganz wesentliche Fragen, die für alle Interessierten (ob eigener Bauherr oder Investor) elementar seien: Wie teuer werden die Grundstücke? Wie sieht es mit Erbbaugrundstücken aus? Welche ökologischen und energetischen Vorgaben wird es geben? Nach welchen Kriterien erfolgt gerade bei den Mehrfamilienhäusern die Grundstücksvergabe an Investoren?

Kompromiss

„Noch in dieser Woche haben wir dem Bürgermeister unsere Position mitgeteilt und den anderen Parteien Gespräche angeboten. Wir wollen tragfähige, bedarfsgerechte Lösung für Altenberge finden und Transparenz für die Öffentlichkeit. Wir hoffen, dass Bürgermeister Reinke sich mit seiner Stimme für einen parteiübergreifenden Kompromiss einsetzt und sich nicht allein den Vorgaben seiner Partei anschließt.“

Im Sinne Altenberges, der Bauwilligen und Wohnungsuchenden müsse der Bürgermeister überparteilich akzeptable Lösungen vorschlagen, damit die Kosten für Planungen nicht immer weiter steigen und „wir nicht erneut wertvolle Zeit verlieren“, so die CDU abschließend.