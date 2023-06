Christopher, Leistungsschwimmer bei der SGS Münster, war Teammitglied der Friedensschwimmer, die am Samstag um 0 Uhr vom Hafen Münster aus die 85 Kanal-Kilometer zur zweiten Stadt des Westfälischen Friedens in Angriff genommen haben. Knapp 20 Stunden später war die Truppe am Ziel. Und der Jubel groß. Nicht nur wegen des Weltrekords einer Zehner-Schwimmstaffel. Fast noch wichtiger: Die Schwimmer haben 375 Jahre nach dem historischen Friedensschluss kräftig Spenden für ukrainische Waisenkinder gesammelt.

