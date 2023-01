Corona aus Praxen herausgehalten

Freuten sich über Blumensträuße und Bücher als Dank von Bürgermeister Karl Reinke (4.v.l.): Lauren Lingnau (l.) und Ingrid Menden (2.v.l.) von der Gemeinde Altenberge, Beate Morsell (3.v.l.), Lisa Degener (3.v.r.). Galina Troschichin (r.) und Konstanze Webering (2.v.r.) von der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis an der Münsterstraße sowie Silke Dertwinkel-Harbich (M.) und Andreas C. große Bockhorn (4.v.r.) von der Gemeinschaftspraxis an der Billerbecker Straße.

An manchen Tagen war so wenig los, dass man gemütlich Kaffee trinken konnte, an anderen standen die Leute vom Parkplatz bis auf die Straße. Nun hat das Fieberzentrum in Altenberge seinen Betrieb eingestellt. „Die Pandemielage lässt es zu“, sagt Bürgermeister Karl Reinke – die WHO erkläre die Pandemie wohl bald für beendet.