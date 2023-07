Dachstuhl brennt komplett aus

Ein Wohnhaus in Altenberge ist in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten. Der Dachstuhl brannte dabei vollständig aus. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Ein Dank ging an die Nachbarn.

In der Nacht zu Mittwoch hat der Dachstuhl eines Hauses in Altenberge gebrannt. Die Bewohner wurden nicht verletzt. Den Sachschaden schätzte die Polizei den ersten Ermittlungen zufolge auf 500.000 Euro.

In der Nacht zu Mittwoch hat ein Wohnhaus in Altenberge gebrannt. Um 2.29 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu dem Brand am Hagebuttenweg gerufen worden. Nach Angaben der Beamten wurden die beiden Bewohner des Hauses durch einen lauten Knall geweckt. Einer von ihnen wollte nachsehen, um was es sich dabei gehandelt haben könnte. Dabei entdeckte er den Hausbrand, teilte die Polizei mit. Die Bewohner hätten daraufhin sofort das Haus verlassen und die Feuerwehr alarmiert.

Die Altenberger Wehr war mit Sirenenalarm und allen verfügbaren Einsatzkräften sowie Fahrzeugen ausgerückt, eine Drehleiter aus Steinfurt machte sich ebenfalls sofort auf den Weg. Bereits bei der Anfahrt hätten sie vom Bahnhofshügel aus einen Feuerschein sehen können, berichtet Einsatzleiter Johannes Laubrock. Als die Kameraden eintrafen, stand der Dachstuhl im Vollbrand.

Mit einer Drehleiter versuchten die Feuerwehrleute dem Brand Herr zu werden. Foto: Feuerwehr Altenberge

Nicht nur die Polizei und die Feuerwehr waren vor Ort, auch das DRK sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Aus dem Gebäude gerettet werden mussten allerdings keine Bewohner mehr, drei Personen wurden von der Feuerwehr lediglich über den Zaun des Grundstücks geholt. Alle Hausbewohner blieben unverletzt.

An dem Gebäude entstand ein enormer Schaden. „Der Dachstuhl ist komplett ausgebrannt“, berichtete Johannes Laubrock. „Das Erdgeschoss wurde durch Rauch und Wasser in Mitleidenschaft gezogen.“ Rund sechs Stunden waren die insgesamt 40 Altenberger Kameraden mit Löschmaßnahmen inklusive der Nachlöscharbeiten beschäftigt. Am Mittwochvormittag waren noch circa 15 Feuerwehrleute vor Ort. Zwischenzeitlich wurde noch eine Drehleiter aus Greven hinzugezogen. Auch eine Feuerwehr-Drohne war im Einsatz, mit dessen Luftaufnahmen sich die Kameraden ein besseres Bild von der Brandstelle machen konnten.

Der Dachstuhl des Wohnhauses brannte vollständig aus. Foto: Feuerwehr Altenberge

Die Polizei schätzt den Sachschaden ersten Ermittlungen zufolge auf etwa 500.000 Euro. Sie beschlagnahmte die Brandstelle. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest, teilte die Polizei mit. Ein Baufachberater des THW Greven war ebenfalls vor Ort, um die Standsicherheit zu überprüfen, sagte Johannes Laubrock. Denn ein Giebel drohte wohl einzustürzen.

Um ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarhäuser zu verhindern, hatte die Feuerwehr diese mit Stahlrohren geschützt, die für einen Riegel zwischen den Gebäuden sorgten. Die Polizei evakuierte vorsichtshalber die beiden Nachbarhäuser, auf die das Feuer letztlich aber nicht übergriff. Die Anliegerinnen und Anlieger kümmerten sich sowohl um die betroffenen Hausbewohner als auch die Einsatzkräfte. „Wir wurden sehr tatkräftig von den Nachbarn unterstützt“, sagte Johannes Laubrock.