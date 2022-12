„Dann sitze ich ja vier Jahre und acht Monate“

Gewerbsmäßigen Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus in Altenberge zwischen dem 23. und 30. September 2021 warf die Staatsanwaltschaft am Dienstag beim Schöffengericht in Rheine einem 41-jährigen Mann aus Gronau vor, der bereits aus der Strafhaft vorgeführt wurde. Er soll durch Aufhebeln der Eingangstür in das Haus eingedrungen sein und Werkzeuge laut Anklage im Wert von 480 Euro aus dem Keller gestohlen haben. Anschließend soll er auch in dem Nachbarhaus versucht haben, die Haustür aufzuhebeln, was ihm aber nicht gelungen sei. Der Sachschaden betrug 800 Euro.

