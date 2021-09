Das Vertrauen gewinnen

„Ich möchte wissen, wo der Schuh drückt“, sagt Marc Henrichmann der für die CDU erneut in den Bundestag einziehen möchte.

„Na, Babsi?“ Marc Henrichmann streicht über die Nüstern der Braunen, die zufrieden an der Reitanlage in Havixbeck-Hohenholte steht. Henrichmanns Tochter Mia sitzt im Sattel und hält die Zügel locker in der Hand. Die 15-Jährige ist genauso pferdeverrückt wie ihr Vater. Und sein Vater. „Ich saß hier schon auf dem Pferd, bevor ich laufen konnte“, berichtet Marc Henrichmann. Sein Vater nahm ihn als kleinen Jungen mit.