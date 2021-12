Das war das Jahr 2021 in Altenberge

Jahresrückblick in Bildern

Die Bauarbeiten an der Boakenstiege, der neue Sportplatz, die provisorische Rampe auf dem Marktplatz oder die Einweihung der neuen Rettungswache – das Jahr 2021 hatte viel Höhepunkte.

Auch wenn die Corona-Pandemie die Aktivitäten in Altenberge in 2021 oft einschränkte, stand das Leben nicht still: Eines der beherrschenden kommunalpolitischen Themen war dabei die Bebauung des Bahnhofshügels. Der Bebauungsplan wurde geändert – der Grünanteil wesentlich erhöht. Wann mit einem Baubeginn zu rechnen ist, steht noch nicht fest.

Die Sportfreundinnen und Sportfreunde dürfen sich freuen. Die neue Laufbahn im Sportpark Großer Berg ist fast fertiggestellt. Die Mehrzweckbereiche können bereits genutzt werden.

Heftig diskutiert wird auch, ob die provisorische Rampe auf dem Marktplatz bestehen bleiben soll. Die Entscheidung wird auf 2022 vertagt.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wieder viele Veranstaltungen ausfallen – dazu gehört auch der Nikolausmarkt.