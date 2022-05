„Dein Ergebnis, unser Rückenwind“

Der zentrale Wahlkampfabschluss der CDU mit Hendrik Wüst (r.) fand am Freitagnachmittag in einer Produktionshalle von Schmitz Cargobull statt. Unterstützung bekam er von Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein.

Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Schmitz Cargobull AG, nutzte am Freitag die Gelegenheit um das zu sagen, was er von der Politik erwarte: „Wir dürfen uns nicht zu Tode regulieren. Die Bürokratie muss abgebaut werden.“ Als Hausherr an der Siemensstraße hatte er viel Prominenz zu Gast: Zwei Tage vor der Landtagswahl fand in seiner Produktionshalle die zentrale Abschlussveranstaltung der CDU statt. An der Spitze: Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Bürokratieabbau

Unterstützung bekam Wüst aus Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther, erst am Sonntag als klarer Sieger aus der dortigen Landtagswahl hervorgegangen, kam aus Kiel vorgefahren und hoffte auf „eine wichtige Signalwirkung“, die von der Wahl in Schleswig-Holstein ausgehe. „Wir rocken die CDU“, gab er sich zuversichtlich.

Landtagswahl

Spitzenkandidat Hendrik Wüst freute sich über den Besuch seines Parteikollegen: „Das ist dein Ergebnis und unser Rückenwind.“ In seiner Ansprache an die etwa 300 CDU-Anhänger aus dem Münsterland ging Wüst auf die Folgen des Ukraine-Krieges ein. „Wir müssen unabhängiger von russischen Energieexporten werden.“ Um das zu erreichen, müssten unter anderem die „erneuerbare Energie ausgebaut werden“.