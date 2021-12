Den Pocken auf der Spur

In dem Jahrbuch für den Kreis Steinfurt sind auf über 280 Seiten spannende Geschichten zu lesen. Eine davon hat der Altenberger Gebhard Aders verfasst.

Das Jahrbuch für den Kreis Steinfurt „Unser Kreis 2022“ enthält immer wieder spannende Geschichten aus der Region. Neben Beiträgen zum Jahresthema „Krise – Krankheit – Katastrophe“ können sich die Leserinnen und Leser auf eine Reihe bunt gemischter Artikel über ihre Heimat freuen. Auf über 280 Seiten befassen sich diese mit der Geschichte und Gegenwart des Kreises. In den Rubriken Ortsgeschichte, Kultur, Menschen und Natur erfahren die Leserinnen und Leser Wissenswertes, Kurioses und Unterhaltsames aus dem Kreis – und das sogar auch auf Plattdeutsch.

Pockenimpfung

Aus Altenberge berichtet in diesem Jahr Gebhard Aders unter dem Titel „Tödlich vor allem für Kinder“ über die Pocken im 18. und 19. Jahrhundert. Seine Grundlage dafür bildet ein kleines Familienarchiv, das sich in Verwahrung des Heimatvereins Altenberge befindet, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Steinfurt. Aders stößt unter anderem auf eine Impfbescheinigung für ein im Jahre 1846 geborenes Mädchen. Von dieser Pockenschutzimpfung ausgehend, begibt sich Aders auf eine historische Untersuchung der Pocken.

Zum Kreis der Autoren des Jahrbuches zählt Gebhard Aders bereis seit 2014, der auch Gründungsmitglied der Gruppe „Ortsgeschichte und Genealogie“ innerhalb des Altenberger Heimatvereins ist. Aders war von 1965 bis zur Pensionierung 2003 Archivar an den Stadtarchiven Bonn und Köln, so der Kreis Steinfurt weiter. Von 1977 bis 2003 war er Redakteur eines historischen Jahrbuchs. Seit 2008 lebt Aders Altenberge.

