Der ADFC legt wieder los

Die ADFC-Ortsgruppe startet mit einem Vortrag ins neue Jahr: Am 11. März (Freitag) macht Andreas Pröve, der schon mehrmals zu Gast in Altenberge war, den Anfang. „China – von Shanghai bis Tibet“, so der Titel der Live-Multimediashow mit Andreas Pröve.

6000 Kilometer

China ist einzigartig, voller Widersprüche und Überraschungen. Andreas Pröve setzt sich ein hohes Ziel: 6000 Kilometer von Shanghai zu den Quellen des Jangtsekiang in Tibet – und all das im Rollstuhl. „Mit Herzblut, unerschöpflichem Humor und Leidenschaft fesselt er sein Publikum“, heißt es in der Ankündigung. Der Vortrag ist eine Kooperation der ADFC-Ortsgruppe Altenberge, des Vereins Casa Nova, des Teilhabebeirats Altenberge, des Katholischen Bildungswerks Altenberge und der Kulturwerkstatt. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Anmeldungen werden per E-Mail an schmid-altenberge@t-online.de entgegengenommen.

Im April startet der ADFC dann das Tourenprogramm. Ziel ist das Lehmdorf des Nabu in Steinfurt. Im Mai geht es ins Emsdettener Venn und im Juni steht das holländische Grenzgebiet als Tagestour auf dem Programm. Wettringen wurde im vergangenen Jahr „Fahrradklimatestsieger“, schreibt der ADFC. Wie das gelang, soll im Juli vor Ort erkundet werden.

China

Weitere Sonntagstouren nach Münster mit Besichtigung der Berufsfeuerwehr, einem Ausflug zur Privatbrauerei Isendorf und die Erkundung des Münsterländer Burgenlandes stehen außerdem in den nächsten Monaten auf dem Programm, kündigt die ADFC-Ortsgruppe am Mittwoch weiter an.

Neu aufgenommen wurde bereits in 2021 eine Fahrradrallye für Familien rund um Altenberge.

Die Touren, gegebenenfalls Anmeldungen und weitere Informationen über die Aktivitäten der Altenberger ADFC-Gruppe können im Internet nachgelesen werden.