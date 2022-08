Der besondere Abholservice

Tütenweise stapelten sich wieder gebrauchte Briefmarken bei Hedwig Wiesmann im Flur. Wer etwa vom Patenonkel Sammelalben mit den bunten Wertmarken der Post vererbt bekommt und nichts damit anzufangen weiß, der kann die Bücher bei Wiesmanns loswerden und noch Gutes damit tun. Auch Marken von Geschäfts- oder Privatpost können helfen. Seit 2008 sammelt Familie Wiesmann die Postwertzeichen. „Wir unterstützen damit die Steyler Missionare“, erklärte Hedwig Wiesmann. Insgesamt arbeiten rund 10.000 Missionsschwestern und Missionare für die Steyler Patres in Projekten auf der ganzen Welt.

Freundeskreis

Am vergangenen Donnerstag kamen Hans-Dieter Boos und Rob Smeets, die beide zum ehrenamtlichen Freundeskreis der Steyler Missionare St. Vinzenz Nettetal gehören, um die Marken persönlich bei Hedwig abzuholen. „Normalerweise haben wir sogenannte Retour-Tables, die wir an die Menschen verschicken, die Marken gesammelt haben“, erläuterte Boos ihr Vorgehen. Da ist dann bereits das Porto bezahlt, die Marken müssen nur noch in die Umschläge oder Kartons gepackt und zur Post gebracht werden. „Die persönliche Abholung hier ist ein altes Versprechen, das auch gehalten wird“, betonte Boos bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen.

Bolivien

Die Steyler Missionare wollen von dem Geld, das voraussichtlich durch den Handel mit den aufbereiteten Briefmarken zusammenkommt, verschiedene Projekte unterstützen. Zu den größeren, die mit jeweils 5000 bis 8000 Euro unterstützt werden sollen, gehört auch Boliviens zweitgrößte Stadt El Alto. Dort kümmern sich die Steyler seit 30 Jahren um Kinder- und Jugendarbeit. Essen, Erziehung und medizinische Versorgung gibt es dort.

Auch für die Flüchtlinge aus dem Krieg in der Ukraine engagieren sich die Missionare: In Polen und in der Ukraine selbst setzen sie sich für Hilfsdürftige ein, erläuterten Boos und Smeets bei ihrem Treffen in Altenberge. In Indien gibt es Hilfe für Kinder in den Slums von Bhopal. Besonders wichtig ist es dort, eine Ausbildung zu ermöglichen. In Rumänien hilft Schwester Maria Chiara Roma-Kindern, indem sie für eine Grundhygiene sorgt und Wäsche zum Anziehen verteilt. Um eine Zukunft als Landwirt geht es in Paraguay an der von Steylern geleiteten Landwirtschaftsschule CEFA. Dort lernen junge Menschen, sich eine Existenz aufzubauen.

Landwirtschaft

Zurück nach Altenberge: Zwar ließe das Interesse am Briefmarken-Sammeln nach, aber noch könne man Geld damit verdienen, erzählten Boos und Smeets bei ihrem Besuch in Westenfeld, wo Hedwig Wiesmann lebt. So ist laut des 52. Jahresbericht im „Apostolat ABC“ im vergangenen Jahr trotz Corona die Rekordsumme von 41.530 Euro erhandelt worden.