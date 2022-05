Der Handpan lauschen

Die Handpan ist ein immer noch unbekanntes Instrument. Ihr einzigartiger weicher und sphärischer Klang zieht jedoch jeden in den Bann und lädt dazu ein, sich am Freitagabend (20. Mai) in der Lounge des Gartens der Kulturwerkstatt zu entspannen und zu meditieren. „Ute Roddeys Hände liebkosen das Instrument und entlocken dem Instrument tiefe und warme Klänge“, heißt es in der Ankündigung der Kulturwerkstatt. Immer mehr drängt sich dies einer fliegenden Untertasse gleichenden Instrument in die Musikwelt.

Fliegende Untertasse

Das Konzert beginnt am nächsten Freitag um 20 Uhr, bei gutem Wetter im Garten an der Kulturwerkstatt. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind erwünscht.

Getränke werden ausschließlich in Flaschen verkauft. Bei Bedarf sollten die Gäste Gläser mitbringen. Es gibt feste Sitzplätze.

Anmeldung unter Telefon 0 25 05/10 21 oder per E-Mail an kontakt@kulturwerkstatt-altenberge.de