Der Kaffee wird mit Eis serviert

Aufmerksam sein, aber die Situation nicht dramatisieren – so will das Edith-Stein-Haus durch die heißen Tage kommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Altenberger Seniorenzentrums haben sich auf die Hitze eingestellt und wollen mit einfachen Mitteln vorsorgen.

Das Außengelände des Edith-Stein-Hauses wird bei den hohen Temperaturen wenig genutzt. Die Bewohnerinnen und Bewohner halten sich lieber in den kühlen Innenräumen auf.

Die Temperaturen kletterten am Dienstag an die 40-Grad-Grenze. Die Hitze macht vielen zu schaffen, besonders für ältere Menschen kann sie risikoreich sein. Darauf haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Edith-Stein-Haus eingestellt. Mit seinen Kollegen über das Thema gesprochen hat Einrichtungsleiter Oliver Hordt. Spezielle Hitzepläne seien aber nicht entwickelt worden. Die Mitarbeiter seien schon in den Tagen zuvor aufmerksam gewesen. „Es ist schön zu sehen, dass alle das auf dem Schirm haben“, sagt Hordt. „Man merkt, dass alle sehr sensibilisiert sind.“