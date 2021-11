Die Basis darf entscheiden

Altenberge

Welche Kandidatin oder welchen Kandidaten die CDU im Wahlbezirk Münster I – Steinfurt IV für die Landtagswahl im kommenden Jahr ins Rennen schickt, entscheidet sich in Altenberge: Am 22. November (Montag) sind alle Parteimitglieder aufgerufen, ihre Stimme entweder für Simone Wendland, Meik Bruns oder Tobias Jainta abzugeben. Diese drei Bewerber möchten für die CDU in den Landtag einziehen.

Von Martin Schildwächter