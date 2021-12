Die Familie zählt

Altenberge

Anfang 2015 zogen Amal Shihada und ihr Sohn Ali, die aus Syrien geflohen waren, in eine Einliegerwohnung von Gerda und Klaus Wollschläger. Ende 2015 folgten ihr Mann Haidr Al Soutari und ihr Sohn Mohammad ihnen nach Altenberge. Seit mehreren Jahren arbeitet Haidr Al Soutari als Krankenpfleger an der Uniklinik in Münster. Was die Syrer am meisten vermissen? „Unsere Familien“, sagt das Ehepaar.

Von Martin Schildwächter