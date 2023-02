Sie sind gern gesehene Gäste in der Kulturwerkstatt: Sarah Giese, Christoph Tiemann und Jakob Reinhardt: Am 24. Februar lädt das Trio zu einer szenischen Lesung ein.

Christoph Tiemann und Sarah Giese in der Kulturwerkstatt

Sarah Giese (o.), Jakob Reinhardt (l.) und Christoph Tiemann (r.) treten in der Kulturwerkstatt auf.

Die „Goldenen Zwanziger Jahre“ des letzten Jahrhunderts haben ihre Faszination bis heute nicht verloren. Die szenische Lesung mit den Schauspielern und Rezitatoren Sarah Giese und Christoph Tiemann führt mitten hinein in die „Roaring 20s“. Die Musik der Zeit bringt der vielseitige Musiker Jakob Reinhardt mit. Die Veranstaltung findet am 24. Februar (Freitag) um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt statt.

F. Scott Fitzgerald

Die Zwanziger Jahre waren eine Zeit des Aufbruchs, großer Liebes- und Lebensträume, Rauschzustände, Spekulationen, letztlich eine lange und schillernde Party. Die Texte des amerikanischen Schriftstellers F. Scott Fitzgerald stehen im Mittelpunkt des Abends. Fitzgerald war nicht nur der Chronist dieser Epoche, er balancierte selbst über diesem Abgrund. Die Handlung spielt in Europa. Es geht um einen Mann, der durch das ausschweifende Leben und den „Tanz auf dem Vulkan“ seine Familie verloren hat und nach dem großen Crash versucht, die Scherben wieder zusammenzufegen. Es geht auch darum, wie vor lauter Konsumgier – „Ich lebe nur einmal und dieser Moment zählt“ – vergessen wird, was wirklich wichtig ist im Leben.

Kartein gibt es im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro in der Altenberger Buchhandlung und im Bioladen.