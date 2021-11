Die Mängelliste ist lang

Der Bauhof ist ein Sanierungsfall. Die Pläne, wie er künftig aussehen könnte, werden am Montag in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit vorgestellt. Nach derzeitigem Stand ist mit Kosten von über 650.000 Euro zu rechnen.

Die Gebäude am Bauhof der Gemeinde an der Lindenstraße befinden sich in keinem guten Zustand. Deshalb schlägt die Gemeinde unter anderem einen Neubau vor.

Die Zustandsbeschreibung des Bauhofes sieht nicht gut aus, sodass das Ergebnis ebenso wenig überrascht: Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, im Haushalt 2022 Gelder für die Planung und Neubau des Bauhofes einzustellen. So sieht zumindest ein Beschlussvorschlag aus, mit dem sich die Kommunalpolitiker in wenigen Tagen beschäftigen werden. Am Montag (29. November) findet eine Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit statt. Beginn ist um 18 Uhr im Forum der Ludgeri-Hauptschule. Damit endet das kurze Intermezzo von Ausschuss-Sitzungen im Bürgerhaus. Aufgrund der beengten Verhältnis dort, finden die Beratungen nun wieder in der ehemaligen Hauptschule statt.