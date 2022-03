„Drängeln macht Spaß“

Andreas Pröve ist Autor hochkarätiger Reisebeschreibungen. In der Kulturwerkstatt präsentierte er dem Publikum einen erstklassigen Bildervortrag über seine China-Reise.

Andreas Pröve versteht es, sein Publikum zu begeistern. Am Freitag kam er zu einem mitreißenden Vortrag über seine Reise von Shanghai nach Tibet in die Kulturwerkstatt. Es ist nicht selbstverständlich, dass der gelernte Tischler und technische Zeichner im Maschinenbau die ganze Welt bereisen kann. Als Querschnittsgelähmter muss er mit einem Handicap leben. Doch das Reisen schafft er mit Optimismus und Ideenreichtum.

Der Globetrotter hat sich sogar einen Motor, seinen „Triebling“, gebaut, den er bei Bedarf an den Rollstuhl andockt. Mit Bahn, Flugzeug und seinem modifizierten Rolli, bei dem er allein die Reifen reparieren kann, legte der Buchautor noch kurz vor der Corona-Pandemie die 6000 Kilometer lange Strecke von Shanghai bis zu den Quellen des Flusses Jangtsekiang, kurz Jangtse, zurück. „Wenn du ein Volk kennenlernen willst, musst du seine Flüsse bereisen“, lautet ein weises Sprichwort, dem Pröve folgte.

Mix aus Stadt- und Naturimpressionen

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten eine atemberaubende Film- und Fotoschau. Weite Täler mit dem mäandrierenden Jangtse waren zu sehen, ebenso großartige Felsmassive, von denen eines als Vorbild für „Pandora“ aus dem Kultfilm „Abata“ gedient haben soll. Straßenszenen vieler Art komplettieren die Eindrücke. Der Mix aus Stadt- und Naturimpressionen war wundervoll. Der Reisende zog alle technischen Register, von der Helmkamera bis zur Drohne, mit der er tolle Szenen aus der Vogelperspektive einfing. Pröve interviewte viele Menschen und lobte die Hilfsbereitschaft der Chinesinnen und Chinesen, die ihm als Rollstuhlfahrer über jedes Hindernis hinweg hoben.

Andreas Pröve begrüßte sein Publikum, das einen erstklassigen Bildervortrag erlebte. Foto: Rainer Nix

Pröve bezeichnete das Land aber auch als Überwachungsstaat: „Die Straßen sind überzogen von Kamera-Brücken und nicht nur die Verkehrssünder werden fotografiert.“ Er traf auch auf viele Menschen, die verschiedene Situationen mit ihren Smartphones festhielten. An jeder Ecke stand jemand mit hochgefahrenem Selfie-Stick. „Sehr praktisch für dieses Land, dass sich die Einwohner ihre Überwachungsinstrumente auch noch selbst kaufen“, kommentierte Pröve ironisch.

Pröve drängelt ein bisschen

In der Massengesellschaft werde auf der Straße gern gedrängelt, was aber nur die Ausländer störe. Es scheine den Chinesen fast Freude zu bereiten. „Ich habe es auch mal versucht“, berichtete der Autor des Buches „Gegen den Strom“, in dem er über seine Reise entlang des Jangtse schreibt. „Drängeln macht Spaß“, resümierte Andreas Pröve mit einem Augenzwinkern.

Der Autor ist oft international unterwegs, all seine Trips, etwa durch Indien, entlang des Mekong oder durch Vorderasien schlugen sich literarisch nieder. Der Bildervortrag war eine Kooperationsveranstaltung der Kulturwerkstatt mit der ADFC-Ortsgruppe, dem Verein Casa Nova, dem Teilhaberat und dem katholischen Bildungswerk Altenberge.