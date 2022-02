Drei Einrichtungen sind interessiert

Altenberge

Weil der Bedarf an Kita-Plätzen gestiegen ist, muss eine weitere Kindertageseinrichtung in Altenberge gebaut werden. In der Sitzung des Sozialausschusses stellten sich am Montagabend drei Einrichtungen vor, die künftig als Träger der neuen Kita fungieren wollen.

-lem-