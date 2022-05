Drei Monate lang ein Engpass

Aufgrund von Sanierungsarbeiten an der L510 wird die Straße für rund drei Monate gesperrt.

Der erste Bauabschnitt startet kurz hinter Nienberge in Richtung Altenberge.

Mit Verkehrsbehinderungen im Ortskern kennen sich die Altenbergerinnen und Altenberger aus: Wenn beispielsweise auf der B 54 in Höhe des Hügeldorfes ein Engpass aufgrund eines Unfalls oder von Bauarbeiten entsteht, führen die Umleitungen oft mitten durch den Ortskern. Im nächsten Fall ist jedoch nicht die B 54 gesperrt, sondern die dazu parallel verlaufende L 510 (Altenberger Straße). Sie wird voraussichtlich ab dem 16. Mai komplett gesperrt. Da die Arbeiten in drei Abschnitten durchgeführt werden, wird der Bauherr, Straßen.NRW, drei unterschiedliche Umleitungsstrecken ausweisen.

Sechs Kilometer

Die Sanierung startet am Montag (9. Mai) zunächst mit Vorarbeiten wie der Einrichtung des Baumschutzes und der Verkehrssicherung. Dafür wird noch keine Vollsperrung benötigt, teilt Straßen.NRW, Regionalniederlassung Münsterland, mit.

Auf einer Länge von etwa sechs Kilometern wird der Geh- und Radweg entlang der L 510 saniert. „Aufgrund der Enge des Arbeitsraumes werden die Arbeiten unter Vollsperrung erfolgen. Dies geschieht abschnittsweise in drei Bauabschnitten. Der Radverkehr wird in der Zeit der Sperrungen mit Ausnahme des ersten Bauabschnittes auf die Fahrbahn geführt und kann die Strecke daher weitestgehend nutzen“, so Straßen.NRW.

Radverkehr

Die Arbeiten starten von Nienberge aus in drei Schritten in Richtung Altenberge.

Erster Bauabschnitt: Von Nienberge Richtung Altenberge zwischen der Straße Feldstiege und der Einmündung Donnerbusch. Der Radverkehr wird in diesem Abschnitt über den Einingweg umgeleitet.

Zweiter Bauabschnitt: Von der Einmündung Donnerbusch bis zur Einmündung Wiesker. Der Radverkehr wird über die Fahrbahn der L 510 geführt.

Umleitung

Dritter Bauabschnitt: Von der Einmündung Wiesker bis zum Kreisverkehr „Eisscholle“ in Altenberge. Der Radverkehr wird über die Fahrbahn der L 510 geführt.

Wie Straßen.NRW weiter mitteilt, wird der Verkehr für die gesamte Zeit der Sanierungsmaßnahme großräumig über die Hülshoffstraße (L 529), die Kreisstraßen Rüschhausweg, Horstmarer Landweg und die L 874 umgeleitet.

Die Bauzeit dauert rund drei Monate. Die Kosten belaufen sich auf rund 610 000 Euro und werden vom Land NRW übernommen.