Drei Tage Vollsperrung

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, führen die im Zuge der Kanalbaumaßnahme „Großer Berg“ erforderlichen Asphaltarbeiten zu einer Vollsperrung der Fahrbahn: Diese ist von Mittwoch bis Freitag (23. bis 25. Februar).

Betroffen sind die Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich des Abschnitts zwischen der Nordwalder Straße/Wiesengrund und der Zufahrt Großer Berg/Rosenstiege einschließlich der Straße Hermannsweg.

Die Anlieger des Hermannsweges können in dieser Zeit als Alternative über den Gehweg bis zum Cheruskerweg zur Nordwalder Straße fahren. Dabei sind die ausgeschilderten Vorfahrtsregelungen zu beachten, heißt es in einer Pressenotiz der Gemeinde.

Kanalbau

Die Anlieger der Häuser Großer Berg 1, 3, 5, 7 und 11 können weiterhin die temporäre Anbindung an die Straße Am Hang nutzen. Für die Anlieger der Rosenstiege konnte keine Alternativzufahrt geschaffen werden, so dass die Verwaltung sie darauf hinweist, vorhandene Fahrzeuge rechtzeitig auf angrenzenden Parkflächen außerhalb des Straßenzuges zu parken. Alle betroffenen Bereiche sind weiterhin fußläufig über die vorhandenen Gehwege zu erreichen, kündigt die Gemeinde an.

Biotonne

Die Sperrung macht zudem für diesen Bereich eine Verlegung der Abfuhr der Biotonne notwendig. Die Verwaltung teilt mit, dass diese bereits am Dienstag (22. Februar) ab 7 Uhr entleert wird.

Nach Abschluss der Asphaltarbeiten wird die Straße Großer Berg vom Bültenweg bis zur Nordwalder Straße wieder durchgängig befahrbar sein, so die Verwaltung abschließend.