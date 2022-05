Drei Wochen ohne Auto

Am Donnerstag (25. Mai) startet wieder die Kampagne Stadtradeln. Die Gemeinde ruft zum dritten Mal alle Bürger dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Erstmals ist mit Henrike Hamer ein sogenannter Stadtradelstar dabei. Das heißt: Die in Hansell lebende Hamer verzichtet drei Wochen lang auf die Benutzung ihres Autos. Sie möchte damit zeigen, dass auch Außenbezirke gut mit dem Rad zu erreichen sind.

Ab dem kommenden Donnerstag (26. Mai) radelt Altenberge 21 Tage lang für mehr Klimaschutz. Die Gemeinde Altenberge nimmt in diesem Jahr bereits zum dritten Mal an der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses teil. Zum ersten Mal macht in diesem Jahr ein sogenannter Stadtradeln-Star mit. Wer in der Sonderkategorie „Star“ antritt, darf die 21 Tage am Stück kein Auto nutzen. Für Henrike Hamer aus Hansell ist das kein Problem. Sie fährt ihr Auto im Alltag kaum und hat mit dem Fahrrad eine umweltfreundliche Alternative gefunden.

Star

Henrike Hamer möchte in Verbindung mit Stadtradeln zeigen, dass selbst die Außenbezirke gut mit dem Fahrrad erreichbar sind und man auch mit kleinen Kindern per Fahrrad mobil sein kann. Zur Verfügung steht ihr für die Zeit das eigene Fahrrad und das Lastenrad der Gemeinde Altenberge, das die Gemeindeverwaltung bekanntlich ganzjährig für Tagestouren kostenlos verleiht.

Blog

Auf der Homepage von stadtradeln.de wird Henrike Hamer in einem Blog regelmäßig über ihren Alltag mit dem Fahrrad berichten. Wer sie in den kommenden Tagen radeln sieht, darf ihrem Beispiel gerne folgen: Anmelden kann sich jeder Radler und jede Radlerin unter stadtradeln.de/altenberge. Geradelte Kilometer können per App, auf der Stadtradeln-Website oder analog gesammelt werden. „Lasst uns ein Zeichen für mehr nachhaltige Mobilität setzen und einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz leisten“, so Jana ten Bosch, Assistentin der Stabstelle Umweltamt der Gemeinde Altenberge, und freut sich auf eine rege Teilnahme. Neben Spaß und Umweltschutz kann auch gerne ein bisschen Ehrgeiz mitradeln, denn in Kooperation mit Velo de Ville werden unter den Radelnden aus Altenberge tolle Preise verlost, kündigt die Gemeindeverwaltung an.

Umweltschutz

Welches Team in Altenberge oder welche Kommune im Kreis Steinfurt die meisten Kilometer erradelt, wird am Ende des Drei-Wochen-Zeitraums öffentlich bekanntgegeben.

Weitere Informationen zum Stadtradeln in Altenberge gibt es auf der gemeindeeigenen Homepage: