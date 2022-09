Eigene Baugesellschaft wäre ein Rohrkrepierer

Ob es sich für die Gemeinde lohnt, mit einer eigenen Gesellschaft in den Wohnungsbau einzusteigen? Uwe Schramm winkt ab. Der Vorstandsvorsitzende der Wohnbau Münsterland, die im vergangenen Jahr 450 Wohnungen gebaut und insgesamt 5500 im eigenen Portfolio hat, sieht so kleinere kommunale Unternehmungen von vorneherein defizitär. Vor den Mitgliedern des Hauptausschusses sagte er in dieser Woche: „Alle Neugründungen sind zurzeit Rohrkrepierer.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch