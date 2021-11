Die Vorbereitungen für die „Nachtfrequenz 2021“ hat bei Klaus Uhlenbrock und Susanne Opp Scholzen die Idee hervorgebracht, mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen eigenen Podcast zu erstellen. Das Medienzelt der Jugendkreativwerkstatt mit Stop-Motion-Trickfilmerstellung und Live-Lesungen von Natalie Peracha boten dafür den richtigen Hintergrund.

Worum geht’s? Unter der Regie von Klaus Uhlenbrock wurden Fragen an die jungen Erwachsenen über Themen gestellt, die sie interessieren: „Was bedeutet Altenberge für Dich?“ und „Was fehlt Dir in Altenberge?“.

Kulturelle Welle

Vorbei schlendernde Jugendliche, junge und ältere Erwachsene wurden angesprochen, nahmen Platz im Liegestuhl und stellten sich den Fragen und entwickelten ihre Ideen.

„Ein Badesee für Altenberge“ heißt die erste Folge des Podcasts „Kulturelle Welle: Wunsch, Vision, Ideen“.

„Hören Sie rein in den interessanten Stimmungs-Überblick über Heimat, Bedeutung, Familie und jung sein in Altenberge. Auch der Bürgermeister nahm Platz im Liegestuhl“, so Susanne Opp Scholze, Leiterin der Jugendkreativwerkstatt, in einer Pressemitteilung.

Wer Folge zwei des Podcasts „Kulturelle Welle“ mit Klaus Uhlenbrock und der Jugendkreativwerkstatt mitgestalten möchte, kann sich per E-Mail an jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de wenden.