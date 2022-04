Ein beschwingter Vormittag

Vor 40 Jahren galt Blasmusik der Egerländer Musikanten mit Ernst Mosch oder Slavko Avsenik & Seine Original Oberkrainer eher als Unterhaltung für die Großeltern. „In den letzten zehn Jahren allerdings hat sich das geändert“, erzählte Björn Schlüter, Schlagzeuger der Formation „BlechVerliebt“, kurz vor dem Konzert am Sonntag. Ein Blick in den Saal Bornemann bestätigte diese Aussage. Zum böhmischen Frühschoppen hatte Christoph Harpers, Leiter der Musikschule Altenberge, eingeladen. Der Hauptanteil der Gäste lag dabei eher in der Ü30- als in der Ü60-Generation.

Ü30-Gäste

Neben Harpers (Tenorhorn/Posaune) und Schlüter (Schlagzeug) spielten in der 7er-Formation noch Uwe Berning (Trompete), Mario Lorenz (Flügelhorn/Trompete), Stefan Vörding (Flügelhorn/Trompete), Georg Steiner (Bariton/Posaune) und Alexander Schmitz (Tuba). Alle sieben sind Profimusiker, die teilweise auch Orchester dirigieren. Etwa 100 Zuhörer und Zuhörerinnen saßen bei Bornemann an den Tischen.

In feschen wadenfreien Lederhosen betraten die Musikanten die Bühne. Schlüter zählte kurz vor und der „Kaiserin Sissi“-Marsch machte den Auftakt. Über die „Jana Polka“ freuten sich gleich mehrere gleichnamige Zuhörerinnen. Der Applaus ließ schon mal nicht zu wünschen übrig.

Sissi-Marsch

„Fahrt ins Glück“ hieß das Solostück für Harpers auf dem Tenorhorn. Nicht mit der Kutsche, sondern mit dem Rennwagen ging es auf Fahrt durch die Noten. Nur ein wirklicher Profi konnte das Solo ohne Fingersalat und Doppelknoten in der Zunge meistern. Entsprechend begeistert war dann auch der Applaus. Speziell für „BlechVerliebt“ folgte das Arrangement von „Wir Musikanten vereint durch Spiel und Gesang“. Rhythmisches Klatschen begleitete die schwungvolle Musik.

Profis

Ernst Mosch machte die Polka „Zwei Tränen“ bekannt und natürlich fehlte auch nicht „Gablonzer Perlen“. Etwa drei Stunden mit Pausen spielte „BlechVerliebt“ und begeisterte das Publikum im Saal Bornemann, das einen beschwingten Vormittag genießen durfte.