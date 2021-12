Die vielen bunten Lichterketten an den Traktoren blinkten, Weihnachtsmusik erklang in den beiden Ortsteil Horstmar und Leer. Die Motoren der 47 Trecker knatterten. Jeder einzelne war fantasievoll geschmückt. Die Trecker-Lichterfahrt verbreitete zauberhafte Weihnachtsstimmung. Bereits die ersten Fahrzeuge sorgten für leuchtende Kinderaugen und ließen auch die Herzen der Treckerfans höher schlagen.

Jubelnde Kinderstimmen gab es dann ein paar Fahrzeuge später. Überall hatten sich kleine Gruppen an den Straßenrändern gebildet, die ihre helle Freude an dem Treckerkorso hatten. Schon im vergangenen Jahr schaffte es die Landjugend, mit den schön geschmückten und beleuchteten Treckern ein wenig Licht in den Pandemie-Alltag zu bringen. „Die damalige „Weihnachtsparade“ wurde in diesem Jahr noch übertroffen“, freute sich Fabian Toepper, der in Ostendorf den Korso verfolgte. „Ein Funken Hoffnung – wir bringen euch zum Strahlen“ hieß die Aktion, die am Vorabend des Heiligen Abends stattfand.

Auf einem Plakat, das ein Trecker mitführte, war der Name dieser Aktion zu lesen. Man freue sich, gerade in der Corona-Pandemie einen Funken Hoffnung zu versprühen. Die Zuschauer der eindrucksvollen Parade sollen aber auch ihr Einkaufsverhalten überdenken. Der Hintergrund der Aktion sei nämlich ein ernster. Die Erzeugerpreise seien weiterhin so niedrig, dass viele Landwirte in Existenznot geraten. Bei Bernd Wermeling liefen die Vorbereitungen für dieses Event zusammen. Zur Freude aller erklärte sich die Stadtkapelle bereit, den Umzug mit Weihnachtsliedern zu begleiten. Berthold Tenkmann stellte dafür spontan seinen Jagdwagen bereit. „Auch wir brauchen die Hoffnung und freuen uns, wenn wir nächstes Jahr wieder für alle musizieren können“, so Stephan Baackmann, der Vorsitzende der Stadtkapelle und bedankte sich bei den Organisatoren, dass man bei der Aktion dabei sein durfte und so doch noch etwas Weihnachtsstimmung verbreiten konnte.