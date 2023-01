Ein großer Gewinn für alle

Mittlerweile haben viele Organisten der Spitzenklasse auf der sanierten und erweiterten Orgel in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist spielen dürfen. Allesamt waren vom Klang der Pfeifen und der Bedienung des neuen Spieltisches begeistert.

Als „Königin der Instrumente“ wird die Orgel wegen ihres gewaltigen Klanges gerne bezeichnet. Keine Pfeifenorgel ist wie die andere und jede ist an die Akustik des Raumes angepasst, in dem sie erklingt. Die Kirchenorgel von St. Johannes Baptist wurde im vergangenen Jahr aufwendig saniert und erweitert. Sogar Bischof Felix Genn machte sich am 10. Dezember auf den Weg nach Altenberge und weihte das Instrument im Rahmen einer Pontifikalvesper ein (wir berichteten). Seitdem haben viele Fachleute und ausgezeichnete Organisten die Kirchenorgel mit ihren 15 Registern begutachtet und bespielt.