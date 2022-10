Ein letzter Abstecher nach Altenberge

Die 6-Zylinder gastieren mit ihrem Klassiker, dem Schweinachtsmann, am 27. November in Altenberge. Der Vorverkauf startet jetzt.

Was ist es denn jetzt? Ein Musical, eine Märchenerzählung oder doch eine Weihnachtsgeschichte? Den Kindern und Eltern, die den Schweinachtsmann bislang erlebt haben, ist es egal. Spaß hat die Aufführung der A-cappella-Truppe 6-Zylinder gemacht, und das ist doch die Hauptsache. Die musikalische Erzählung über das Schwein als Aushilfsweihnachtsmann hat in Münster schon Kult-Status. Seit gut 20 Jahren wird es in der Westfalenmetropole in der Weihnachtszeit gespielt. Aber damit ist jetzt Schluss, die 6-Zylinder hängen in diesem Jahr ihre Notenbücher an den sprichwörtlichen Haken. Vorher schauen sie aber noch in Altenberge vorbei.

Abenteuer

Dem Heimatvereinsvorsitzenden Franz Müllenbeck ist es gelungen, die fünf Sänger gleich für zwei Gastspiele am ersten Advent, das ist der 27. November (Sonntag), zu verpflichten.

In der Geschichte vom Schweinachtsmann geht es um ein Schwein, das als Aushilfsweihnachtsmann einspringt und dabei so manche Schwierigkeit meistern muss. Wie passt eine Sau durch den Kamin? Wie kann sie den leckeren Plätzchen widerstehen? Am Ende meistert es alle Abenteuer zusammen mit dem Rentier-Freund und hat so ganz nebenbei die Herzen der kleinen und großen Zuschauer erobert.

Kult-Status

Der Schweinachtsmann wird im Saal Bornemann über die Bühne grunzen. Die Vorstellungen beginnen um 15 Uhr und um 17 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf bei der Altenberger Buchhandlung am Marktplatz. Sie kosten sechs Euro pro Stück. Heimatvereinsvorsitzender Franz Müllenbeck hofft: „Wir wollen zum Jahresabschluss und zur Weihnachtszeit ein wunderschönes Werk für Groß und Klein zu Gehör bringen.“