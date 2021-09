Zwar nehme die ehemaligen führenden Köpfe der UWG Altenberge, Helma und Heribert Reer, nach wie als Zuschauerin beziehungs Zuschauer an den kommunalpolitischen Sitzungen der Gemeinde teil, doch aktiv Lokalpolitik mitgestalten, das ist seit der Kommunwahl im vergangenen Jahr vorbei: Damals trat die UWG nicht mehr an. Sie löste sich wenige Monate später auf – offiziell war die Altenberger UWG am 31. Dezember 2020 Geschichte.

Hospiz

Anschließend wurde Kassensturz gemacht – und es verblieb ein Plus von 933,52 Euro. Schnell waren sich die ehemaligen 26 Mitglieder der UWG einig, das Geld einer sozialen Einrichtung zu spenden. Die Wahl fiel auf das Hospiz „Haus Hannah“ in Emsdetten. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte die Übergabe an Hospizleiter Michael Kreft erst jetzt. „Er hat sich darüber sehr gefreut“, so Heribert Reer, als er von der Geldübergabe in Emsdetten berichtete. Dort werden seit 2003 schwerstkranke Menschen in der letzten Phase ihres Lebens begleitet.

Ehepaar Reer

Zurück zur UWG: Die Wählergemeinschaft wurde 1999 gegründet, als die Diskussion um den Bau der Südumgehung begann. Bei der Kommunalwahl im Herbst 1999 zog die UWG mit vier Sitzen in den Gemeinderat ein. Helma Reer gehörte bis 2020 ununterbrochen dem Gemeinderat an, ihr Mann Heribert war die letzten zehn Jahre Vorsitzender der UWG.