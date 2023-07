Ein „richtig dolles“ Fußballcamp

Einmal trainieren wie die Profis: Dieser Traum ist jetzt in Altenberge für rund 50 Kinder in Erfüllung gegangen. Ex-Nationalspieler Christian Pander war mit seiner Fußballschule beim TuS 09 zu Gast. Am Rande des Fußballcamps beantwortete er auch einige Fragen zu seinen Herzensvereinen Schalke 04 und Preußen Münster.

„Mach richtig doll!“, ruft ein Junge Christian Pander zu. Der Ex-Nationalspieler lässt sich das nicht zweimal sagen und macht „richtig doll“: Er drischt den Ball mit links in die Maschen des Tores, das auf dem Altenberger Kunstrasenplatz aufgestellt ist. Das Messgerät zeigt 107 km/h an.

Zusammen mit einem sechsköpfigen Trainerteam ist der 39-Jährige in der abgelaufenen Woche beim TuS Altenberge 09 zu Gast gewesen und hat rund 50 Mädchen und Jungen vier Tage lang trainiert.

Familie in Altenberge

Das Engagement des Münsteraners für den Nachwuchsfußball hat vor über vier Jahren angefangen. Seitdem bietet seine gemeinnützige Unternehmergesellschaft (gUG) „ShootingStar“ immer sonntags ein Fördertraining in Handorf an. „Dann haben wir immer mehr Anfragen für Fußballcamps bekommen“, erzählt der Ex-Schalker. Da seine Mutter und seine Schwester in Altenberge wohnen, war es fast logisch, dass er auch mal beim TuS 09 Kids trainiert, „zumal die Voraussetzungen hier top sind“, lobt Pander.

Christian Pander kennt sich in Altenberge aus, seine Mutter und seine Schwester wohnen hier. Foto: Jens T. Schmidt

Dass der Frauenfußball derzeit im Aufschwung ist, merkt auch er: „Vor dreieinhalb Jahren hatten wir bei 70 Kindern nur zwei Mädels. Heute sind es schon acht von 50. Und bei unserem Ostercamp in Hiltrup konnten wir sogar eine eigene Mädchengruppe bilden. Da ich selbst zwei Töchter habe, die Fußball spielen, rennt man da bei mir offene Türen ein“, unterstreicht der dreifache Familienvater.

Wer sich im Kinder- und Jugendfußball engagiert, trifft zuweilen auf übermotivierte Väter und Mütter, die ihren Nachwuchs auf Teufel-komm-raus zum Profi machen wollen. Kennt Christian Pander solche Eltern auch? „Ich habe da fast nie Probleme, aber ich habe auch einen Riesenvorteil als Ex-Profi. Die Eltern denken wahrscheinlich: ‚Der wird schon wissen, was richtig ist.‘“ Einmal habe er dann aber doch mal jemanden nach Hause geschickt, erinnert sich Pander.

Überdurchschnittliche Leistungen

Unter den jungen Teilnehmenden beim Altenberger Fußballcamp hat Christian Pander durchaus Talent gesehen: „Wir haben ja vorhin die Lichtschranke (zur Messung der Geschwindigkeit des Balls – d. Red.) aufgestellt. Da waren schon überdurchschnittliche Leistungen dabei.“ Überdurchschnittlich war zweifellos auch Christian Panders Talent, das er zwischen 2004 und 2015 in 141 Bundesligapartien für Schalke 04 und Hannover 96, 37 Europapokalauftritte, 16 DFB-Pokalspiele und zwei Länderspieleinsätze ummünzte. Mit weniger Verletzungspech wären es sicher noch einige mehr geworden. Mittlerweile ist Pander Vorstandsmitglied bei Preußen Münster.

Vorbereitet mit Youtube-Videos

Die Altenberger Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren haben den Ex-Profi wohl nie selbst spielen sehen. „Aber die Eltern haben da wohl einiges erzählt und Youtube-Videos gezeigt. Jedenfalls haben sie mich in der Fragerunde ordentlich gelöchert“, berichtet Christian Pander gut gelaunt.

Rund 50 Mädchen und Jungen haben vier Tage lang im Fußballcamp trainiert. Foto: Jens T. Schmidt

So haben die Kids wohl auch rausbekommen, dass der 39-Jährige ein ausgewiesener Linksfuß ist. Denn am Geschwindigkeitsmessgerät wird nach seinem 107-km/h-Hammer direkt gerufen: „Und jetzt mit rechts!“ - „Ich weiß gar nicht, ob ich das Tor mit rechts überhaupt treffe“, witzelt der Münsteraner. Er trifft. Aber so „richtig doll“ wie mit links ist der Schuss nicht.