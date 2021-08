Ein seltsamer Fall

Christoph Tiemann und das Theater ex libris sind am 10. September mit dem Stück „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ in der Kulturwerkstatt zu hören.

„Endlich ist es soweit!“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kulturwerkstatt. Lang vereinbart und zweimal wegen Corona verschoben präsentieren jetzt Christoph Tiemann und das Theater ex libris „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ als Live-Hörspiel mit Musik. Die Veranstaltung am 10. September (Freitag) wird von der Kulturwerkstatt in Kooperation mit dem Kulturring organisiert.

Vorverkauf

Der Text von Robert Louis Stevenson wurde neu übersetzt und bearbeitet von Christoph Tiemann. Stevensons unheimliche Novelle zeigt London von seiner schönsten und seiner grässlichsten Seite – eine Stadt mit zwei Gesichtern.

London

Zum Inhalt des Stückes: Cavendish Square, 1886. Der Rechtsanwalt Utterson erhält das Testament seines Freundes Dr. Henry Jekyll. Es enthält die Anweisung, dass im Falle des Verschwindens des Arztes sein gesamtes Vermögen unverzüglich „seinem Freund und Wohltäter“ Mr. Hyde zu überschreiben sei. Wird Dr. Jekyll von Edward Hyde erpresst? Wenn ja, was hat er gegen ihn in der Hand? Kooperation mit Kulturring

Die Veranstaltung beginnt am 10. September um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt. Es sind maximal 40 Plätze zugelassen und es gelten die 3-G-Regeln (Geimpft, getestet, genesen). Die Teilnehmen müssen eine Maske und die 3 G-Nachweise mitführen. Wer Wein trinken möchten, muss zudem ein Glas mitbringen.

Der Eintritt beträgt 15 Euro. Karten gibt es in der Altenberger Buchhandlung am Marktplatz.