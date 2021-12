Ina Scharrenbach überreicht Förderbescheid für Holzschuhmacher-Werkstatt

Ministerin Ina Scharrenbach (5.v.l.) überreichte Franz Müllenbeck (4.v.l.), Vorsitzender des Heimatvereins, den Förderbescheid. Neben den vielen Handwerkern nahm auch die CDU-Landtagsabgeordnete Simone Wendland (3.v.l.) an der Übergabe teil. Weit fortgeschritten sind bereits die Arbeiten für das Gebäude, in dem künftig die alte Holzschuhmacher-Werkstatt unterkommt. Franz Müllenbeck erläuterte Ina Scharrenbach Details zur Einrichtung der Werkstatt.Weit fortgeschritten sind bereits die Arbeiten für das Gebäude, in dem künftig die alte Holzschuhmacher-Werkstatt unterkommt. Franz Müllenbeck erläuterte Ina Scharrenbach Details zur Einrichtung der Werkstatt.Franz Müllenbeck erläuterte Ina Scharrenbach Details zur Einrichtung der Werkstatt.

Foto: mas