Ein Traum wird wahr

Altenberge

Karneval liegt bei den beiden wohl in der Familie: Der eine der Zwillingsbrüder ist in der Ehrengarde in der Stadtgarde in Stadtlohn, der andere der neue Prinz der KG St. Johannes Altenberge: Norbert III. Wiggering bekam vom scheidenden Prinzen Tobias I. das Zepter überreicht.

Von Rainer Nixund