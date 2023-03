Ein voller Erfolg

Zahlreiche Kinder und Jugendliche kamen am Samstag an die Boakenstiege. Dort wurde ihnen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Auch die Musikschule hatte Angebote vorbereitet.

Am Samstagmorgen ging ein Aufatmen durch die Reihen des Organisationsteams und der Akteure des „Chill & Fun Youth Day“ im „Haus für alle“, auf der Boakenstiege und im Karl-Leisner-Haus. Das erste Jugendfest dieser Art in Altenberge konnte wie geplant starten. Am Abend zuvor hatte es durch den plötzlichen Schneeeinbruch noch gar nicht so ausgesehen. Die Idee zum Fest entstand an dem 2022 ins Leben gerufenen „Runden Tisch Jugend“ der Gemeinde.