Ein Ziel erreicht

Fortschritte trotz Corona-Krise im Projekt „Casa Nova“: Sandra de Avila und ihr Mann Günter Raecke sind vor einigen Tagen aus Bela Vista im Südosten Brasiliens für ein paar Monate wieder nach Deutschland zurückgekehrt.

Ihre Zeit in Brasilien war geprägt durch die heftigen Auswirkungen der Pandemie in ganz Brasilen. Auch wenn in der Region, besonders im Projekt Casa Nova im Ortsteil Lages, große Hilfsbereitschaft herrschte, so berichten die Vorstandsmitglieder des Vereins Casa Nova mit Sitz in Altenberge von großer Armut, Arbeitsplatzverlusten und schweren Krankheitsverläufen.

Stromverkauf

Günter Raecke selber war vier Wochen lang schwer an Corona erkrankt und musste dadurch die Rückreise nach Deutschland um einen Monat verschieben. Doch es gibt auch viel Positives zu vermelden. So werden jetzt von Casa Nova zusammen mit der Gemeinde von Bela Vista weiter Hilfspakete mit Milch, Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln regelmäßig an Hilfsbedürftige verteilt.

Diese Aktion haben freiwillige Helfer aus dem Projekt bereits im vergangenen Jahr unter Anleitung von Sandra Avila gestartet, schreibt der Verein in einem Pressetext. „Es ist wunderbar mitzuerleben, dass zum Beispiel eine junge Frau, die mit Unterstützung von Casa Nova eine Schwesterausbildung gemacht hat, jetzt selber eine Patenschaft für eine Familie in Lages übernimmt. Auch das ist ein Schritt von Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt Sandra de Avila.

Spenden

Es war immer das Ziel von Casa Nova, die Menschen in Bela Vista stets unabhängiger von der Hilfe aus Deutschland zu machen. Der brasilianischen Partnerverein des Projektes plant zusammen mit dem Vorstand von Casa Nova die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des bestehenden Centros. Hier ist das Herzstück des Vereins mit der Kita und Bildungsangeboten für Jugendliche und Erwachsene.

Die Planungen und Kalkulationen sind bereits beendet, so dass die Anlage noch bis Ende des Jahres den ersten Strom liefern könnte. Dieser wird dann von der Gemeinde Bela Vista gekauft, so dass dadurch die Kosten für das Centro und die Unterstützung von Hilfsbedürftigen durch den Verein vor Ort getragen werden kann.

Corona-Pandemie

Für das Großprojekt werden fast die kompletten Rücklagen des Vereins in Deutschland verbraucht. Der Verein wird sich dann Endes des Jahres in einen „Freundeskreis – Casa Nova“ umwandeln, der die Projekte weiterhin begleiten wird und bei Aktionen punktuell finanziell unterstützen möchte.

Doch bis dahin ist noch ein Finanzierungsloch von etwa 4000 Euro zu stopfen. Coronabedingt sind sämtliche öffentliche Aktionen in Deutschland für das Projekt ausgefallen. Der Verein Casa Nova freut sich über jede Art der Unterstützung. „Denn die Menschen in Bela Vista sind uns in den letzten 25 Jahren, die das Projekt schon besteht, einfach ans Herz gewachsenen“, sagt Birgit Koch-Heite, die über 20 Jahre Vorsitzende und Mitbegründerin des Vereins in Altenberge war.

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann Geld auf das Vereinskonto von Casa Nova bei der Volksbank Münsterland Nord überweisen: IBAN: DE 30 4036 1906 7859 4187 00.