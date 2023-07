Eine Liane, die nicht aus dem Urwald kommt

Die Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba) gehört zu den Pflanzen, die für Schmetterlinge als Delikatesse gelten. Allerdings verbreitet sich die Pionierpflanze so schnell und stark, dass sie andere wichtige Pflanzen verdrängt.

Gerd Lösing ist eine Koryphäe, wenn es um den Garten geht. Der Gärtnermeister aus Altenberge hat seinen Beruf von der Pike auf erlernt. Seit 1976 ist der heute 63 Jahre alte Experte in diesem Metier tätig. Zunächst hat Lösing nach seiner Ausbildung in einer Baumschule seinen Baumschulmeister gemacht und war dort Betriebsleiter. Seit 20 Jahren ist der Vater eines erwachsenen Sohnes (34) und einer erwachsenen Tochter (37) Altenberges Friedhofsgärtner. Beide Kinder haben ebenfalls „grüne“ Berufe erlernt. „Meine Tochter Julia ist selbstständige Landschaftsarchitektin in Berlin und mein Sohn Rainer ist als Meister und Techniker im Garten- und Landschaftsbau mit im Betrieb“, erzählt Lösing, der mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr als 100 Privatgärten betreut und pflegt.