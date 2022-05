Eine Nische gefunden

Ein alter Bekannter tritt bei der nächsten Boogie-Session auf: Am Mittwoch (25. Mai) ist erneut Till Seidel zu hören. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Saal der Gaststätte Bornemann.

„Als Till Seidel mit 14 Jahren zur Gitarre griff, gab es erstmal nur Musik der härteren Gangart“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. „Den Plattenschrank meines Vaters zu durchsuchen, war wie das Lesen eines Buches, was mit jedem Kapitel spannender wird. Auf einmal war da Chess Records, Howlin‘ Wolf, Muddy Waters, Little Walter und so viel mehr“, wird Seidel in einer Pressemitteilung zitiert. Während im Radio Plastik-Pop und Deutsch-Rock rauf und runter lief, beschäftigte sich Till Seidel immer mehr mit Musik, die etwas zu erzählen hatte.

Mit der Zeit schärfte Seidel immer mehr sein Profil. „Mit dieser Art von Musik fand ich meine Nische. Wenn Leute sagen, Blues sei langweilig, könnte ich aus der Haut fahren. Von den 20ern bis in die 60er Jahre kann wohl kein Genre mehr Vielfältigkeit bieten“, so Seidel.

Während er sich als Sideman in verschiedenen Bands am Anfang mehr dem 50s Blues widmete, um seinen Helden wie T-Bone Walker und Johnny Guitar Watson Tribut zu zollen, schlug er mit seiner eigenen Band einen neuen Weg ein. „Neu“ ist dabei relativ, denn natürlich gilt die Liebe weiterhin der Retro-Musik. Allerdings verschreibt er sich mit seiner Band mehr dem 60er-Jahre Rhythm & Blues.

Fabian Fritz, Daniel Paterok und die Kulturwerkstatt freuen sich auf viele Musikinteressierte. Der Eintritt ist bei den Sessions frei.

Reservierungen: Norbert Fritz, Telefon 0 25 05/10 21, E-Mail an norbert-fritz@gmx.de oder über die Kulturwerkstatt per E-Mail an kontakt@kulturwerkstatt-altenberge.de.