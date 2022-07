Eine zeitentrückte Illusion aus Film und Improvisation

Altenberge

So könnte es tatsächlich gewesen sein – in einer warmen Sommernacht im wilden Berlin der 1920er Jahre. Gewiss nicht in einem katholischen Gemeindesaal, sondern eher in einem Kino, aber die untermalende, musikalische Begleitung auf einem Flügel passt. Marco Schomacher und Max Dreckmann haben mit einer anregenden Mixtur aus Film, freier Improvisation am Flügel und kulturhistorischen Erläuterungen eine ganz eigene, zeitentrückte Illusion geschaffen.

Von Claudia Mertins