Einstieg ins klimaneutrale Heizen

Die Mitglieder des Umweltausschusses stimmten in ihrer jüngsten Sitzung dafür, ein Quartierskonzept für den Bahnhofshügel II zu entwickeln. Dabei soll auch eine zentrale Wärmeversorgung geprüft werden.

In der Sache sind sich die Ratsfraktionen einig: Der Bahnhofshügel II soll bei der Energieversorgung ein Vorzeigeprojekt werden. Hatte das Gemeindeparlament im Februar mit seinem Beschluss, die zentrale Wärmeversorgung durch Biogasanlagen näher zu untersuchen, den ersten Schritt dazu gemacht, folgt gerade Nummer zwei. Der zuständige Ausschuss für Klima-, Arten- und Umweltschutz hat am Montag einstimmig die Erstellung eines Quartierskonzeptes für energetische Sanierungsmaßnahmen sowie das dazugehörige -management befürwortet. Formell muss der Rat in seiner Septembersitzung noch zustimmen.

CO2-Einsparungen

Die Bemühungen um CO 2- Einsparungen und damit um Klimaschutz sollen aber nicht an den Grenzen des Neubaugebietes aufhören. Das Quartierskonzept soll den kompletten nordöstlichen Teil der Gemeindesiedlung mit einschließen. Damit kann Altenberge bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bis zu 75 Prozent der anfallenden Kosten für Konzept und Management erstattet bekommen. Ersteres soll rund 170.000 Euro brutto kosten. Damit läge der Anteil Altenberges bei 42.500 Euro. Das Management darf mit maximal 93.000 Euro zu Buche schlagen. Damit blieben rund 23.000 Euro pro Jahr für den Gemeindesäckel übrig.

Biogasanlage

Worum geht es konkret? Das integrierte Quartierskonzept soll Wege aufzeichnen, wie die zentrale Wärmeversorgung umgesetzt und Alt- wie Neubauten dafür fit gemacht werden können. Durch das Sanierungsmanagement soll die Beratung der Bürger durch eine neue Fachkraft im Rathaus oder durch externe Büros sichergestellt werden. Im Verwaltungsdeutsch heißt das so: „Es sind Prozesse vor Ort anzustoßen, die die fachlichen Ansprüche mit den Interessen der Menschen im Quartier in Einklang bringen.“ Der Bedarf ist offensichtlich jetzt schon groß, wie Christoph Rövekamp als zuständiger Fachbereichsleiter den Ausschussmitgliedern erläuterte: „Uns erreichen täglich Anfragen von Bürgern, die sich für energetische Sanierungen interessieren.“ Dabei geht es um erneuerbare Energien genauso wie um E-Mobilität oder das richtige Isolieren der eigenen vier Wände.

Großer Beratungsbedarf