Einstimmung auf Weihnachten

Der Heimatverein lädt am Wochenende zu Veranstaltungen an der Weihnachtspyramide ein.

Im Rahmen der Heimatvereins-Aktion „Stimmungsvoller Advent“ stehen am kommenden Wochenende mehrere Programmpunkte bevor: Auftakt ist am morgigen Freitag (10. Dezember) um 18 Uhr der „Lebendige Adventskalender“ der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist mit Pfarrer Rogers, der an dem Abend auch eine Spende für den Krankenhausbau in seiner Heimat in Uganda entgegennimmt.

Weihnachtsjazz

Um 18.30 Uhr wird es dann musikalisch. „Weihnachtsjazz mit Kettel“ heißt es dann. Dahinter verbringt sich Stefan Ketteler-Eising, der viele Jahre auch als Saxofonist in der Jass-Concert-Band gespielt hat.

Das Gelände an der Weihnachtspyramide ist am Freitag ab 16 Uhr geöffnet. Besichtigt werden kann dann auch die große Krippenlandschaft von Alfons Schnell.

Weiter geht es am Samstag (11. Dezember) um 18 Uhr. Dann steht der Auftritt des Nordwalder Kiepenkerlchors auf dem Programm.

Piggenband

Abgerundet wird das Wochenende am Sonntag (12. Dezember): Entgegen der ursprünglichen Planung wird nicht die Chorgemeinschaft St. Johannes Baptist auftreten, sondern die Piggenband aus Nordwalde. Beginn ist um 17 Uhr. Die Band wird weihnachtliche Lieder spielen.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag ist das Gelände am Heimathaus bereits um 15 Uhr geöffnet.

Am kommenden Wochenende gilt die 2G-Plus-Regel. Es werden nur Besucherinnen und Besucher zugelassen, die geimpft oder genesen sind und einen negativen tagesaktuellen Schnelltest vorlegen können. Der Eintritt ist kostenlos.