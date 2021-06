Es war ein wenig überraschendes Urteil: Im Prozess wegen Brandstiftung in der Straße „Zur Quelle“ hat die zweite Große Strafkammer des Landgerichts Münster den Beschuldigten in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Das hatte auch der Staatsanwalt gefordert. Die Tat hatte sich im November des vergangenen Jahres in Altenberge ereignet.

Gutachten

Mit der Einweisung in die Psychiatrie folgte das Gericht dem Gutachten der Sachverständigen, die eine schwere depressive Symptomatik beim 47-jährigen Angeklagten diagnostiziert und ihm eine verminderte Schuldfähigkeit bescheinigt hatte. So sei er stark hypochondrisch veranlagt und leide permanent unter der Sorge, an einer tödlichen Krankheit zu sterben. Daher habe er in der Vergangenheit bereits zahlreiche Ärzte aufgesucht, in einigen Praxen habe er wegen seinem Auftreten Hausverbot erhalten.

Hausverbot

Vor allem der Verdacht, an einer Lungenembolie erkrankt zu sein, habe sich bei ihm verfestigt. Deshalb habe er sich auch am Tag der Tat in ärztliche Betreuung begeben. Im Krankenhaus in Münster sei allerdings erneut keine Krankheit festgestellt worden. Das habe er als Enttäuschung empfunden. Daraufhin habe er auf dem Rückweg nach Altenberge fünf Liter Benzin gekauft und die Hälfte des Inhalts in seiner Wohnung verteilt. Daraufhin habe er schließlich ein Feuer gelegt, um sich das Leben zu nehmen. Allerdings sei er nach einem Sinneswandel kurz darauf aus der Wohnung geflüchtet, bevor sich das Feuer großflächig ausgebreitet habe.

Krankheit

Zwar habe er durch die Tat auch die anderen Mieterinnen und Mieter des Hauses in Gefahr gebracht, einen Tötungsvorsatz konnte das Gericht dem Angeklagten allerdings nicht nachweisen. Durch die Krankheit sei er nur auf sich fokussiert gewesen und habe die anderen Bewohner des Hauses nicht vorsätzlich verletzen oder töten wollen. Zudem habe er gewusst, dass es im ganzen Haus Rauchmelder gab, die eine frühzeitige Warnung der Nachbarn wahrscheinlich gemacht haben.