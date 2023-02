Einzigartige Chance genutzt

Die KG St. Johannes und das Männerballett Entruper Buben waren am Dienstag zu Gast in der Karnevalshochburg Düsseldorf. Sie waren – wie viele andere Karnevalistinnen und Karnevalisten – einer Einladung des nordrhein-westfälischen Landtags gefolgt. Dieser ehrte Närrinnen und Narren mit dem Orden „Würdigung des Brauchtums“ für ihre Verdienste rund um das Karnevalsbrauchtum. Mehr als 111 Prinzenpaare, Dreigestirne, Prinzessinnen und Prinzen aus allen Landesteilen waren ins Parlamentsgebäude gekommen.

Es komme nicht allzu oft vor, dass sich der nordrhein-westfälische Landtag zeitweise in eine bunte Karnevalshochburg verwandelt, so die heimische Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking (CDU). Doch am Dienstag kamen über 111 Prinzenpaare, Dreigestirne und Karnevalsregenten zum „Närrischen Landtag“ nach Düsseldorf. Auch Gruppen aus dem Kreis Steinfurt waren auf Einladung der Politikerin mit dabei.

Gewinn

Mit dem Rosenmontag erreicht die Karnevalssession in weniger als zwei Wochen ihren Höhepunkt. Im ganzen Bundesland bereiten die Karnevalisten ihre Umzüge vor, feiern auf Tanzveranstaltungen und zaubern den vielen Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht. „In Nordrhein-Westfalen gehört der Karneval einfach dazu, auch bei uns im Münsterland“, ist Christina Schulze Föcking überzeugt. Es sei ein Gewinn, dass diese Tradition nun endlich wieder aufleben könne, heißt es in einer Presseinformation.

Vereine

Um das närrische Treiben der zahlreichen Vereine im Land zu ehren, luden die Abgeordneten nun über 111 Tollitäten in den „Närrischen Landtag“ nach Düsseldorf ein. „Ich freue mich sehr, dass ich gleich vier Gruppen aus meiner Heimat in der Landeshauptstadt empfangen konnte“, erklärt Christina Schulze Föcking.

Die Karnevalsgesellschaft St. Johannes aus Altenberge war unter anderem mit Prinz Norbert Wiggering und Vizepräsident Ralf Scholz vertreten. Zunächst begrüßte Christina Schulze Föcking ihre Gäste gemeinsam mit dem NRW-Landtagspräsidenten André Kuper (CDU), der ihnen den Orden des Landtages verlieh.

Bühnenprogramm

Außerdem kam abends das Männerballett Entruper Buben für einen Auftritt in die Bürgerhalle des Parlaments. Ein vielseitiges Bühnenprogramm, bei dem Tanzgarden ebenso wie Musiker und Showgruppen aus ganz Nordrhein-Westfalen das Publikum begeisterten. Nicht zuletzt die Entruper Buben sorgten auf der Bühne im Foyer des Landtages für großen Jubel und anhaltenden Beifall. „Das große Highlight des Abends“ nannte Christina Schulze Föcking ihren Auftritt.

Stimmung

Unterstrichen wurde ihr Lob von der großartigen Stimmung im Landtag, die beim Auftritt der Altenberger besonders aufflammte. Die Besucher sangen und schunkelten mit und genossen sichtlich die Show.

Die Gruppe vom Schützenverein Entrup zeigte sich anschließend dankbar für die einzigartige Chance, im nordrhein-westfälischen Landtag aufzutreten. „Es freut uns sehr, dass Christina das möglich gemacht hat. Wir dachten immer, Politik wäre langweilig“, gestanden sie mit einem zwinkernden Auge. Doch der Abend habe definitiv das Gegenteil bewiesen, waren sich zum Schluss alle Gäste einig.