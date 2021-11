Elf Jugendliche geben Älteren Handy-Tipps

Altenberge

Mit Freunden und vor allem mit Enkelkindern in Kontakt zu bleiben, das ist mit Hilfe eines Smartphones und den richtigen Apps darauf oftmals viel leichter als nur übers Telefon. Sprechen will der nachwuchs meist nicht so gerne, eine Whatsapp schreiben aber schon. Was kann so ein Smartphone eigentlich noch alles? Jugendliche in Altenberge geben älteren Interessierten jetzt Tipps.